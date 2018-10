Mehrheit der Fraktionen will keinen Ortsvorsteher

Hemmingen Hemmingen - Mehrheit der Fraktionen will keinen Ortsvorsteher Ein Ortsvorsteher für Devese? Oder gar einen Ortsrat mit Ortsbürgermeister? Eine entsprechende Forderung aus dem Bürgerverein Devese lehnen die Hemminger Ratsfraktionen mehrheitlich ab.

So sieht es zurzeit in Devese aus: Die B3-Ortsumgehung wird gebaut. Der Bürgerverein Devese fordert wegen dieser Belastung "eine gesonderte Repräsentanz im Rat und in der Verwaltung". Quelle: Andreas Zimmer