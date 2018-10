Hemmingen-Westerfeld

Die Hohe Bünte in Hemmingen-Westerfeld soll 2019 ausgebaut werden. Doch was wird mit dem Parkplatz vor dem Büntebad und der KGS? Noch im vergangenen Jahr war im Gespräch, dass Fahrer dort Parkscheiben einstellen sollen. Das ist mittlerweile vom Tisch.

Dietmar Juschkewitz, Leiter der städtischen Tiefbauabteilung, erläuterte auf Anfrage, der Parkplatz sei vom Ausbau der Hohen Bünte ausgenommen. „Derzeit gibt es für ihn keine konkreten Planungen“, sagte er.

Auf der früheren Bus-Wartefläche sind jetzt Lehrerparkplätze ausgewiesen. Quelle: Andreas Zimmer

Vor allem Senioren und gesundheitlich eingeschränkte Besucher hatten 2017 kritisiert, dass es am Büntebad zu wenig Parkplätze gibt. Der Engpass ist Juschkewitz zufolge entstanden, als die Campus-Umgestaltung an der KGS begann und es keine Stellflächen mehr an der alten Buswendeschleife gab. Lehrer und volljährige Schüler parkten stattdessen auf dem öffentlichen Parkplatz mit insgesamt etwa 80 Stellplätzen am Büntebad. Juschkewitz sagte, mittlerweile seien Lehrerparkplätze mit entsprechendem Parkausweis und zu bestimmten Zeiten montags bis freitags unter anderem auf einer Fläche ausgewiesen worden, auf denen früher der Schulbus gewartet habe.

Mit dem geplanten Ausbau der Hohen Bünte voraussichtlich ab Herbst 2019 sollen 16 neue Parkplätze am Rand der Straße entstehen. Weitere Stellflächen gibt es schon jetzt auf dem großen Parkplatz vom Strandbad, allerdings ist dieser etwa 400 Meter vom Büntebad entfernt. In den vergangenen Tagen gab es am Büntebad viele freie Parkplätze, denn es waren Herbstferien. Das wird sich ab Montag, 15. Oktober, ändern, denn dann beginnt wieder die Schule.

Von Andreas Zimmer