Hemmingen

Achtung Radarpistole: Die Stadt gibt bekannt, in welchen Stadtteilen sie in dieser Woche den Schwerpunkt bei den Geschwindigkeitskontrollen setzt. Nach Arnum am Montag ist am Dienstag, 13. November, und am Donnerstag, 15. November, Hemmingen-Westerfeld an der Reihe. Am Mittwoch, 14. November, ist die Radarpistole in Hiddestorf im Einsatz und am Freitag, 16. November, in Harkenbleck.

Das bedeutet aber nicht, dass in anderen Stadtteilen nicht kontrolliert wird. Die Verwaltung weist darauf hin, dass „im gesamten Stadtgebiet jederzeit zusätzliche Messungen durch die Polizei und Messortwechsel aus organisatorischen Gründen möglich sind“.

Von Andreas Zimmer