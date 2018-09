Hiddestorf/Linderte

Es scheint, als ob dieser Sommer nie zu Ende gehen wird. Kurz vor dem Herbstanfang am kommenden Sonntag hat er tagsüber nochmal mächtig aufgedreht und sich abends mit farbintensiven Sonnenuntergängen verabschiedet wie jetzt in Hiddestorf mit Blick in Richtung Linderte. Doch die Wetterprognosen sind – leider – eindeutig: Ab Freitagnachmittag sollen die Temperaturen von mehr als 20 Grad auch in Hemmingen vorbei sein. Am Montag sollen sie am Tag sogar auf 14 Grad sinken und in der neuen Woche nachts nur noch einstellig sein. Das heißt: Den Donnerstag mit bis zu 27 Grad nochmal richtig genießen.

Von Andreas Zimmer