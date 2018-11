Hemmingen

Die Schlepperei hat ein Ende: Friedhofsbesucher in Arnum können sich jetzt Schubkarren ausleihen. Damit lassen sich zum Beispiel Pflanzen besser transportieren. Probeweise hat die Stadt in Hemmingens größtem Stadtteil eine sogenannte Pfandstation geschaffen.

Etwa in Höhe des Parkplatzes stehen drei Transportkarren zum Ausleihen. Das Prinzip ähnelt dem beim Einkaufswagen vor dem Supermarkt: Um den Verschluss zu lösen, ist eine Ein-Euro-Münze oder ein entsprechend großer Chip in den Schlitz zu stecken. Mitarbeiter des Städtischen Betriebshofes haben das Gerüst aufgestellt, an dem die Karren hängen. „Die Stadt wird verfolgen, wie dieser Service angenommen wird und im Erfolgsfall perspektivisch weitere Friedhöfe damit ausrüsten“, erläutert Sven Baumgarte, Abteilungsleiter in der Stadtverwaltung. „Die ersten Reaktionen von – nicht nur älteren – Friedhofsbesuchern waren bereits sehr positiv.“ Der Anlass für die Pfandstation: Bürgermeister Claus Schacht berichtet, bei den Seniorensprechstunden der Stadt gehören Friedhöfe zu den Top-Themen. Die Karren sollen fortan Arbeiten auf dem Friedhof erleichtern.

Stadt stellt Wasser ab: Auch die Temperaturen zurzeit tagsüber zweistellig sind – die Nachtfröste sind nicht mehr fern. Um Schäden an den Leitungen zu vermeiden, hat die Stadt das Wasser auf den Friedhöfen abgestellt. Dies sei bei der Grabbepflanzung zu bedenken. Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass die Brunnen bis Sonntag, 25. November, gefüllt bleiben. Dann ist Totensonntag. Im Frühjahr, wenn es wieder warm genug ist, wird das Wasser wieder sprudeln. Laut Wettervorhersage sollen die Tiefsttemperaturen um den 22. November herum erstmals auf den Gefrierpunkt sinken.

Von Andreas Zimmer