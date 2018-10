Hemmingen

Die CDU Hemmingen bietet auch 2018 wieder eine Tauschbörse für Restmüllsäcke in Hemmingen an. Dort können Bürger jene Säcke des Abfallentsorgers Aha abgeben, die sie für dieses Jahr nicht mehr benötigen. Zugleich können Bürger, die mit ihren Restmüllsäcken nicht auskommen, diese dort gegen eine freiwillige Spende erwerben. Der Erlös der Aktion soll einem sozialen Zweck zugute kommen.

Vertreter der Partei werden jeweils donnerstags, 1. und 15. November, einen Stand auf dem Wochenmarkt in Hemmingen-Westerfeld aufbauen sowie einen Stand in Arnum am Sonnabend, 10. November, ab 9.30 Uhr an der Ecke B3/Wilkenburger Straße. Wer den Weg zu den Tauschbörsen nicht schafft, kann die Säcke auch in Arnum bei Barbara Konze, Im Sieksfeld 16, und Marlies Klingenberg, Klapperweg 5, abgeben sowie in Hemmingen-Westerfeld bei Hermann Heldermann, Siecum 18.

Von Tobias Lehmann