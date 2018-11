Hiddestorf/Linderte

Seit Dienstag, 13. November, ist die Landesstraße 389 auf der gesamten Strecke von der Kreuzung Ostertorstraße in Hiddestorf bis zur Abzweigung Holtenser Straße in Linderte gesperrt. Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Dienstagnachmittag mit. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Mitte Dezember. Die Behörde bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Von Montag bis Freitag, 19. bis 23. November, wird Asphalt aufgetragen. In dieser Zeit dürfen auch Anwohner dort nicht mehr fahren. Ab der 48. Kalenderwoche, also ab 26. November, dürfen sie mit Autos wieder auf ihre Grundstücke.

Ortskundige bittet die Landesbehörde den Bereich weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung über die B 217 durch Holtensen sowie durch Weetzen und Ihme-Roloven ist ausgeschildert. „Kurzfristige Änderungen werden vor Ort durch die Firma durch Handzettel rechtzeitig bekannt gegeben“, teilte die Behörde mit. „Die Erreichbarkeit durch Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ist jederzeit gewährleistet.“

Von Andreas Zimmer