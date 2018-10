Hemmingen

Was ist denn das für ein Kasten? Mancher Fahrer und Passant mag sich gewundert haben, was da plötzlich an einem Tempo-50-Schild an einem der beiden Kreisel nahe der Brücke über die künftige B3-Umgehungsstraße in Devese hängt. Es ist ein Seitenradarmessgerät, teilte Andrea Malina, Abteilungsleiterin in der Stadtverwaltung, auf Anfrage dieser Zeitung mit.

„Hiermit können die Zahl der passierenden Fahrzeuge und die gefahrenen Geschwindigkeiten gemessen werden“, erklärte sie. „Die Daten dienen der Überprüfung und Einschätzung der örtlichen Gegebenheiten, um gegebenenfalls notwendige Maßnahmen ableiten zu können.“ Welche das sein werden, zeigt sich nach der Auswertung der Daten.

Anlass für das Anbringen des Radargerätes an der Weetzener Landstraße (K221) war Malina zufolge die Bürgerversammlung der Stadt im September in Devese. Nachdem das Gerät eine Woche dort hing, ist es am Dienstag, 23. Oktober, abmontiert worden. Seitdem ist es an der Wülfeler Straße in Wilkenburg installiert.

In Devese wird zurzeit kontrovers diskutiert, ob die zurzeit wegen des Baus der B-3-neu voll gesperrte Deveser Straße später für Anlieger geöffnet werden soll. Wer aus Devese in Richtung Hemmingen-Westerfeld möchte, muss jetzt über die B-3-neu-Brücke und die viel befahrene Weetzener Landstraße fahren.

Von Andreas Zimmer