Hemmingen Hemmingen-Westerfeld/Hannover - Stadtbahn fährt erst im Jahr 2023 Die Stadtbahn fährt erst Ende 2023 bis nach Hemmingen-Westerfeld. Das bedeutet: Die Hemminger werden also auch nach der Freigabe der B3-Umgehungsstraße mit Baustellen und Staus leben müssen.

So soll die Endhaltestelle in Hemmingen-Westerfeld aussehen: In der Mitte befinden sich die Hochbahnsteige, dahinter die Park+Ride-Plätze, die Fahrrad-Parkplätze sind rechts unten zu sehen und das Betriebsgebäude links oben. Quelle: Infra