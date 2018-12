Schulenburg

An einer Kreuzung der B3 sind am Sonnabend zwei Autos zusammengestoßen. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Nach Polizeiangaben prallten die Wagen gegen 21.30 Uhr an der Kreuzung der Bundesstraße mit der Kreisstraße 204 zusammen, die nach Schulenburg führt. Eine 65-Jährige aus Delligsen ( Landkreis Holzminden) kam in ihrem Hyundai aus Schulenburg, übersah beim Abbiegen einen 26-jährigen Hildesheimer in einem Skoda, der in Richtung Elze unterwegs war, und nahm ihm so die Vorfahrt.

Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Verkehr - zu dieser Zeit waren nur wenige Fahrzeuge unterwegs - wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von Andreas Zimmer