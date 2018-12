Weetzen/Arnum

Das Tatmuster ähnelt sich sehr. Gleich zweimal sind Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Häuser in Weetzen eingedrungen und haben die Räume samt Schränken durchwühlt. Was sie dabei entwendeten und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen, die Zeugen für die beiden Einbrüche sucht.

Am Freitag, 7. Dezember, brachen die Täter in der Zeit von 16 bis etwa 19 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses in der Parkstraße auf und drangen so ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke, die Frage nach dem dabei erbeuteten Diebesgut ist noch nicht geklärt.

Nur wenige Hundert Meter entfernt hebelten Einbrecher in der Nacht zum Sonnabend ein Fenster in einem Wohnhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume, ob Gegenstände fehlen, ist bislang noch nicht bekannt. Der Einbruch wurde nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend verübt.

Die Polizei, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bereits einen Einbruch nach ähnlicher Vorgehensweise in Arnum vermeldete, sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 entgegen.

Weitere „Blaulicht“-Meldungen aus Ronnenberg finden Sie hier.

Von Björn Franz