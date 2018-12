Hemmingen

Die Weihnachts-Wunschbaum-Aktion in Hemmingen wird immer beliebter. Die Mitglieder des Projekts „Nachbarn helfen Nachbarn“ der Bürgerstiftung Hemmingen organisieren die Aktion gemeinsam mit dem Sozialen Dienst der Stadt bereits seit acht Jahren. Dieses Jahr haben 152 Kinder aus bedürftigen Familien ihre Wünsche notiert, so viele wie noch nie zuvor. Auf jedem Zettel steht der Vorname und das Alter des Kindes sowie sein Wunsch im Höchstwert von 25 Euro.

Die Wunschzettel hängen ab sofort bis Donnerstag, 13. Dezember, im Glende Pflanzenparadies, Göttinger Landstraße 81, und in der Stadtbücherei im Rathaus, beides in Hemmingen-Westerfeld. Die Hemminger können die eingepackten Geschenke mit der Wunschnummer in der Stadtbücherei zu den Öffnungszeiten montags, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr abgeben sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Die Familien können die Geschenke für ihre Kinder am Montag, 17. Dezember, von 10 bis 18 Uhr, sowie am Dienstag, 18. Dezember, von 10 bis 13 Uhr und am Mittwoch, 19. Dezember, von 10 bis 13 Uhr im Kinderpark der Trinitatiskirchengemeinde in Hemmingen-Westerfeld abholen.

Von Tobias Lehmann