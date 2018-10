Hemmingen-Westerfeld

Auch wenn sich der Sommer gerade erst verabschiedet hat: Bis zur Adventszeit ist es nicht mehr so lange hin. Die Stadtverwaltung Hemmingen steckt mitten in den Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld. Dafür werden noch Aussteller und andere Mitwirkende gesucht.

Am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Dezember, also wie in den Vorjahren zum dritten Advent, soll sich das Gelände wieder in ein beschauliches Weihnachtsdorf verwandeln. „Wir möchten den Besuchern gern ein vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot bieten“, erläutert Alexander Liner, Mitarbeiter in der Stadtverwaltung.

Private und gewerbliche Aussteller und weitere Mitwirkende können sich bei Monika Kupka unter der Telefonnummer (05 11) 4 10 31 10 melden oder eine E-Mail an monika.kupka@stadthemmingen.de schicken. Der Weihnachtsmarkt in Hemmingens zweitgrößtem Stadtteil lockt jedes Jahr mehrere tausend Besucher.

Von Andreas Zimmer