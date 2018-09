Hemmingen Hemmingen-Westerfeld - Mitreißende Musik und satirischer Witz Das Kulturzentrum bauhof hat das neue Programm vorgestellt. Die Gäste dürfen sich unter anderem auf leidenschaftliche Musik, satirische Perspektivwechsel und einen High-Tech-Magier freuen.

Die vier Musikerinnen der Band Sistergold sind Gast in der „bauhof on tour“-Veranstaltung in der Trinitatiskirche. Quelle: privat