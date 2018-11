Altwarmbüchen

Ein Unfall mit einer Stadtbahn hat am Donnerstagmorgen in Altwarmbüchen den öffentlichen Nahverkehr beeinträchtigt.

Nach Polizeiangaben hatte der 43 Jahre alte Fahrer eines Kia gegen 6.40 Uhr vom Blocksberg kommend die Stadtbahngleise unmittelbar an der Endhaltestelle Altwarmbüchen passieren wollen. Dabei rammte er eine Stadtbahn der Linie 3, die von rechts kommend gerade in die Endhaltestelle einfahren wollte. Seinen Angaben nach war der 43-Jährige bei Gelblicht in die Kreuzung eingefahren. Das Auto prallte in die Seite des Silberpfeils vom Typ TW 2000. Von verletzten Personen war weder der Polizei noch der Üstra am Vormittag etwas bekannt. Den Sachschaden bezifferte ein Polizeisprecher auf rund 25.000 Euro. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Laut Üstra-Sprecherin Katja Raddatz musste für rund 30 Minuten ein Ersatzverkehr eingerichtet werden. Busse brachten die Fahrgäste in Richtung City bis zur Haltestelle Oldenburger Allee in Hannover-Lahe – dort ist das nächste Kehrgleis verbaut, auf dem die Stadtbahnen das Gleis wechseln können.

Von Frank Walter