Isernhagen

Autos des Münchner Herstellers BMW bleiben bei Einbrechern beliebt: Gleich drei Fahrzeuge der Edelmarke wurden in den vergangenen Tagen aufgebrochen. Damit setzt sich eine seit Monaten andauernde Serie in Altwarmbüchen fort. Die Fälle im Einzelnen: In der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, entwendete Unbekannte aus einem am Irisweg abgestellten Alpina F30 ein Multifunktionsgerät. Nur wenige hundert Meter weiter knackten Diebe am Seckbruch zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, einen 320d. Sie ließen ein Lenkrad samt Airbag mitgehen. Das Besondere an diesen beiden Fällen: An den beiden Autos konnte die Polizei keine Aufbruchspuren feststellen.

Die gab es hingegen an einem 120d. Dort schlugen Unbekannte zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr, die hintere linke Dreiecksscheibe ein und entwendeten das Lenkrad und ein Multifunktionsgerät. Der BMW war am Berghornfeld abgestellt. Die Polizei gibt den Gesamtschaden der drei Autoaufbrüche mit mehreren Tausend Euro an und bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 an die Dienststelle in Großburgwedel zu wenden.

Von Thomas Oberdorfer