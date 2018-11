Altwarmbüchen

Augenscheinlich ging es ihnen nur darum Schaden anzurichten: Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag und Montag den Briefkasten der Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen auf und öffneten die dort vorgefundenen Briefe. Zeitgleich wurden auch noch die Notausgangstür und die Fassade der Schule an der Jacobistraße mit Schriftzügen beschmiert. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer