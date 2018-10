Altwarmbüchen

Das wurde einem Einbrecher augenscheinlich zu gefährlich: Weil er bemerkte, dass – so vermutet die Polizei – sich jemand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses an der Isernhagener Straße in Altwarmbüchen aufhielt, brach seinen Einbruchsversuch ab und flüchtete aus dem Gebäude. Zuvor hatte er ein Fenster aufgehebelt und war so in die Wohnung gelangt. Gestohlen wurde offenbar nichts. Der Einbruch ereignete sich am Montag zwischen 15.30 und 19.30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9110 zu melden. to

Von Thomas Oberdorfer