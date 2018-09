Altwarmbüchen

Mehrere Armbanduhren fehlen. Was die Täter darüber hinaus bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Altwarmbüchen erbeuteten, darüber die Polizei am Dienstag noch keinen genauen Überblick. Unbekannte waren am Montag zwischen 9 und 21.50 Uhr in Abwesenheit der Bewohner durch ein zuvor aufgehebeltes Kellerfenster in das Haus am Schwanenkamp gelangt, wo sie mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139)9910.

Von Martin Lauber