Altwarmbüchen

Am helllichten Tag haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus an der Isernhagener Straße in Altwarmbüchen einzudringen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, ereignete sich der Einbruchsversuch bereits am Freitag zwischen 12 und 14 Uhr in der Nähe der Einmündung des Farrelwegs. Die Täter versuchten demnach, während der Abwesenheit der Bewohner das Schloss eines Nebeneingangs aufzubrechen. Als die Bewohner heimkehrten, entfernte sich ein roter Ford Transit mit ausländischen gelben Kennzeichen vom Tatort. Näheres wie das Herkunftsland ist dazu nicht bekannt. Zeugen sollten sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden. wal

Von Frank Walter