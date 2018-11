Altwarmbüchen

Unverrichteter Dinge musste ein Einbrecher in Altwarmbüchen den Tatort wieder verlassen: Trotz Gewaltanwendung scheiterte er in der Ludwig-Thoma-Straße bei dem Versuch, das Fenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch fand in der Zeit zwischen vergangenem Freitag, 15 Uhr und Sonntagmorgen 10.30 Uhr statt. Der Hausbesitzer hat nun zwar keine Verluste durch Diebstahl, wohl aber den Schaden an dem Fenster zu beklagen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 an die Dienststelle in Großburgwedel zu wenden.

Von Thomas Oberdorfer