Altwarmbüchen

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag in Altwarmbüchen eine Frau mit exhibitionistischen Handlungen belästigt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, sah die Autofahrerin den Mann gegen 14 Uhr am Rand der Seestraße stehen – er zog sich die Hose herunter und zeigte sein Geschlechtsteil. Dann flüchtete der Mann in Richtung Ortszentrum, die Sofortfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Die Zeugin beschrieb den Mann unbekannten Alters als auffallend hager und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hat kurze dunkle lockige Haare und trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Trainingshose mit weißen Streifen.

Die Polizei erhofft sich weitere Zeugenhinweise an das Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910.

Von Frank Walter