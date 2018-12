Altwarmbüchen/Kirchhorst

Ein Van ist am Montag auf der Kreisstraße 112 zwischen Altwarmbüchen und Kirchhorst in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Feuerwehr fing der Wagen gegen 16.10 Uhr an der Abfahrt von der Autobahn 7 Feuer und brannte vollständig aus. „Der Fahrer bemerkte Brandgeruch und stoppte sofort“, sagt Sprecher Philipp Suppan. Der Mann konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Der Freiwilligen Feuerwehr Altwarmbüchen gelang es mit 2000 Litern Wasser und Schaum, den brennenden Van zu löschen. Die K112 musste komplett gesperrt werden, erst gegen 18.15 Uhr konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Elf Retter waren mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Von pah