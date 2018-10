Altwarmbüchen

Innerhalb weniger Stunden musste die Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag zweimal ausrücken. Gegen 1.35 Uhr am Freitagmorgen ging bei den Einsatzkräften ein Alarm von der A7 in Fahrtrichtung Hamburg ein. Vermutlich wegen Überhitzung hatte ein Bauteil eines VW Crafter zwischen den Anschlussstellen Altwarmbüchen und Großburgwedel Feuer gefangen. Die zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das abgefallene Bauteil und kontrollierten das Fahrzeug noch auf weitere Hitzeschäden. Verletzt wurde niemand.

Wenige Stunden zuvor wurde die Ortsfeuerwehr an den Lüneburger Damm in Altwarmbüchen gerufen. Die Bewohner hatten bemerkt, dass die Zimmerdecke feucht war – vermutlich aufgrund eines Lecks an einer Wasserleitung. Als die sieben Einsatzkräfte die Wohnung in Augenschein genommen hatten, entschieden sie, dass dies kein Einsatz für sie ist. Die Bewohner stellten die betroffenen Wasserleitungen ab und riefen eine Fachfirma an. Die Feuerwehr rückte wieder ab.

Von jsp