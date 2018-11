Altwarmbüchen

Eine Frau ist am Donnerstagmorgen in Altwarmbüchen so heftig von der Tür ihres anrollenden Autos eingeklemmt worden, dass Zeugen die Feuerwehr zu Hilfe riefen. Als die um 9.04 Uhr alarmierten neun Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen an der Braunstraße eintrafen, war die Frau allerdings schon aus ihrer Zwangslage befreit.

Sie hatte sich offenbar in das Fahrzeug gebeugt und dann den Zündschlüssel umgedreht – mutmaßlich, um den Kilometerstand oder die Tankanzeige zu kontrollieren. Dabei muss die Frau den Schlüssel allerdings zu weit gedreht haben, so dass der Motor ansprang. Der Wagen machte daraufhin einen Satz nach vorn, die Tür schlug an einer Hecke zu – und klemmte die Beine der Frau ein. Zur Schwere ihrer Verletzungen wurde nichts bekannt.

Von Frank Walter