Altwarmbüchen/Isernhagen N.B

Gleich zwei neuen Fällen von Unfallflucht geht Polizei Großburgwedel nach: Am Donnerstagabend touchierte gegen 19.50 Uhr ein schwarzer Peugeot beim Ausparken auf dem REWE-Parkplatz an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen einen Opel Astra. Die Beifahrerin stieg daraufhin aus dem Peugeot aus, nahm den Schaden kurz in Augenschein, stieg wieder ein und fuhr davon. Die Polizei gibt die Schadenshöhe mit 1000 Euro an.

Zuvor wurde bereits am Donnerstagvormittag zwischen 9.45 und 10.50 Uhr in Isernhagen N.B. ein silberfarbener VW Golf auf dem Parkplatz einer Praxis am Ortfelde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.

In beiden Fällen bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer