Altwarmbüchen

Eine böse Überraschung erlebte ein BMW-Fahrer, als er am Sonntagmorgen, gegen 11.15 Uhr zu seinem Am Rischteich in Altwarmbüchen abgestellten Wagen. Unbekannte hatten augenscheinlich sein Auto angefahren, am hinteren linken Kotflügel beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der BMW war seit Sonnabend, 13. Oktober, 9.30 Uhr ordnungsgemäß abgestellt worden. Die Polizei gibt die Schadenshöhe mit 500 Euro an und bittet etwaige Zeugen sich telefonisch unter der Nummer (05139) 9910 bei der Dienststelle Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer