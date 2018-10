Altwarmbüchen

Die Polizei fahndet in Altwarmbüchen nach einem Exhibitionisten. Der Mann saß Donnerstagnachmittag gegen 14.35 Uhr am Ende der Jakobistraße (Richtung Kircher Straße) auf einer Parkbank und sprach ein 16-jähriges Mädchen an, während er an seinem Geschlechtsteil spielte.

Die Jugendliche verständigte daraufhin die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den Mann nicht mehr festnehmen. Des Mädchens beschreibt den Exhibitionisten als 30- bis 40-jährigen Mann, der zwischen 175 und 180 Zentimeter groß ist. Er hat eine schlanke Statur und kurze braune Haare. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05139) 9910 entgegen. to

Von Thomas Oberdorfer