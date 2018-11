Altwarmbüchen

Dieser Unfall kommt einen 59-Jährigen in Altwarmbüchen nun richtig teuer zu stehen: In der Einfahrt zu einem Parkplatz an der Bothfelder Straße wollte der Mann mit seinem Daimler Sprinter wenden. Er rangierte rückwärts mit dem Fahrzeug und beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand abgestellten VW-Transporter. Obwohl der Sprinter-Fahrer nach Zeugenaussagen den Zusammenstoß bemerkte, verließ er die Unfallstelle ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu kümmern. Dumm für ihn: Zeugen notierten sein Autokennzeichen und verständigten die Polizei. Die Beamten ermittelten dann den Unfallverursacher.

Von Thomas Oberdorfer