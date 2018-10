Altwarmbüchen

Schreck am späten Nachmittag für die Bewohnerin eines Appartements in Altwarmbüchen. Um 17.35 Uhr überraschte sie am Montag einen Einbrecher in ihrer Wohnung am Lüneburger Damm. Dieser hatte zuvor die auf Kipp stehende Terrassentür aufgehebelt und gelangte so in die Wohnung.

Als der Mann die Wohnungsbesitzerin bemerkte, flüchtete er, allerdings nicht ohne sich zuvor noch die Handtasche der Frau als Beute zu schnappen.

Die Frau beschrieb den Mann als etwa 50-jährig, schlank, hellhäutig und zwischen 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er soll dunkle, zur Seite gekämmte Haare haben und Hochdeutsch sprechen. Während der Tat trug er blaue Kleidung, die Arbeitskleidung ähnelt.

Die Polizei bittet Zeugen sich beim Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von jsp