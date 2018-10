Altwarmbüchen

Das hat heftig geknallt: Nach einem Zusammenstoß mit einem Mercedes Sprinter landet eine 66-jährige Seat-Fahrerin mit ihrem Auto in einem Zaun. Der 22-jähriger Transporter-Fahrer hatte die Frau mit ihrem Auto offensichtlich am Montag, um 12.20 Uhr beim Abbiegen aus der Straße Am Walde in die Hannoversche Straße in Altwarmbüchen übersehen. Verletzt wurde niemand, aber beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern.

Von Thomas Oberdorfer