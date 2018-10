Altwarmbüchen

Einen richtigen Schutzengel hatte der Fahrer eines Mercedes Sprinters: Der 56-Jährige bemerkte am Dienstagvormittag gegen 11.10 Uhr, dass am rechten Hinterrad seines Kleintransporters drei der fünf Radmuttern fehlten und die beiden verbliebenen gelockert waren. Wäre er so losgefahren, dann hätte es wohl einen Unfall gegeben.

Der Mercedes war bereits am Freitag, 5. Oktober um 11 Uhr auf einem Parkplatz an der Stettiner Straße in Altwarmbüchen abgestellt worden. Wann in dem Zeitraum bis Dienstag, 9. Oktober, die Randmuttern gelöst wurden ist unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Sie bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Polizeidienststelle in Großburgwedel zu melden. to

Von Thomas Oberdorfer