Altwarmbüchen

Eine unerfreuliche Weihnachtsüberraschung haben die Bewohner eines Hauses an der Straße Lahriede in Altwarmbüchen erlebt. Zwischen Heiligabend, 23 Uhr, und dem ersten Feiertag, 9.15 Uhr, beschädigte ein Unbekannter das Glaselement der Hauseingangstür derart, dass es splitterte. Der Schaden dürfte sich auf circa 300 Euro belaufen, das Tatwerkzeug ist unbekannt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise an das Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910. Ebenfalls an der Straße Lahriede liegt die Heinrich-Heller-Schule. Dort war es in den vergangenen Wochen ebenfalls zu Sachbeschädigungen gekommen. Zudem hatten Unbekannte an der Straße Lahriede Garagen beschmiert.

Von Frank Walter