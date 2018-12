Altwarmbüchen

Böse Überraschung für die Besitzerin eines VW Beetle in Altwarmbüchen. Als sie am Samstagnachmittag zu ihrem an der Seerosenstraße geparkten Wagen zurückkehrte, war die Heckstoßstange beschädigt. Augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken auf dem benachbarten Stellplatz touchierte ein unbekanntes Fahrzeug mit dem Beetle und hinterließ deutliche Lackschäden. Der Fahrer dieses Autos kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Der Unfall ereignete sich in dem Zeitraum zwischen Freitag 18 und Sonnabend 16 Uhr. Die Polizei beziffert den Schaden auf eine Höhe zwischen 500 und 1000 Euro und hat die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Beamten bitte etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer