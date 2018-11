Isernhagen H.B

Mit den Alben „The Cadillac Three“, „Bury me in my Boots“ und „Legacy“ ließen sie aufhorchen Spätestens seit der bislang letzten Tournee im November 2017 haben sich The Cadillac Three auch hierzulande eine treue Anhängerschaft erspielt. Am Freitag, 30. November, ist das Südstaaten-Trio mit dem frischen Sound in der Blues Garage in Isernhagen zu Gast.

The Cadillac Three gehören zu den vielversprechendsten Newcomern des Country und Southern Rock. Quelle: privat

Die Fachpresse zählt die Band zu den vielversprechendsten Newcomern aus dem Spannungsfeld zwischen Country und Southern Rock. Die aus Nashville stammenden Musiker haben das Southern-Rock-Gen in die Wiege gelegt bekommen. Bereits mit ihrem zweiten Album erreichten sie Platz 5 der „Billboard Top Country Album“-Charts. Danach folgte eine erste, fast überall ausverkaufte Europa-Tour, bei der die Musiker das Publikum in Berlin, Hamburg, Köln und München begeisterten. Mit ihrem dritten Album „Legacy“ verfeinerte die Band ihre Songwriter-Qualitäten und erdete sich zwischen den beiden Polen Country und Rock.

Pete York geht mit neuem Projekt auf Tour

Wer kann sich nicht erinnern? „Keep on running“, „Somebody help me“ und „Gimme some lovin’“ waren Erfolge, die Pete York als Drummer der Spencer Davis Group feierte. Nun geht er mit einem neuen Projekt auf Tour. Gemeinsam mit seinen Freunden und Bandkollegen Miller Anderson, Albie Donnelly, Roger Glover und Zoot Money gibt er sich unter dem Motto „Pete York’s Rock & Blues Circus – ticklin’ da’ groove“ die Ehre. Das Programm der Gruppe besteht aus einem aufregenden Mix ihrer bekanntesten Hits in einer neuen Interpretation. Sowohl die beliebten Klassiker der Spencer Davis Group und der Animals als auch die Songs von Deep Purple sollen das Konzert zu einem Erlebnis machen.

The Cadillac Three spielen am Freitag, 30. November, ab 21 Uhr in der Blues Garage, Industriestraße 3 –5, Isernhagen. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 30 Euro an der Abendkasse (25 Euro im Vorverkauf, Kartenreservierung zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de). Pete York’s Rock & Blues Circus spielt am Sonnabend, 1. Dezember, ab 21 Uhr in der Blues Garage, Einlass ist ebenfalls um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 40 Euro an der Abendkasse (35 Euro im Vorverkauf, keine Kartenreservierung mehr möglich). Tickets zu beiden Konzerten gibt es bei der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Im Mitteldorf 17 in Großburgwedel.

Von Gabriele Gerner