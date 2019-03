Burgwedel

Die Arbeitslosigkeit im Burgwedeler Arbeitsamtsbezirk hat sich von Februar auf März um 44 auf 1254 Personen verringert. Das waren 181 Arbeitslose weniger als ein Jahr zuvor. Damit hält der positive Trend der vergangenen Monate an. Die Arbeitslosenquote im Bezirk liegt somit bei 3,3 Prozent und ist die mit Abstand niedrigste im Bereich der Arbeitsagentur Hannover. Dort sind derzeit 39.7174 Arbeitslose registriert. Die Quote in der Region liegt bei 6,4 Prozent. Seit Jahresbeginn haben sich im Burgwedeler Bezirk 1160 Personen arbeitslos gemeldet. Dem gegenüber stehen 1128 Menschen, die sich bei der Behörde aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet hatten. Zum Arbeitsamtsbezirk Burgwedel gehören neben Burgwedel auch noch Isernhagen und die Wedemark.

Von Thomas Oberdorfer