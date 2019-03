Es ist ein absoluter Albtraum, den ein 58-Jähriger am Sonnabend erleben musste: Zwei maskierte Männer drangen in sein Haus in Neuwarmbüchen ein, als er schlief. Als die Täter ihn im Schlafzimmer bemerkten, schlugen sie auf den Mann ein und flüchteten am Ende mit seinen Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen.