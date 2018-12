Altwarmbüchen/Isernhagen N.B

Am helllichten Tage ist ein etwa 25 Jahre alter Mann am Montag durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus am Rohrammerweg in Altwarmbüchen eingebrochen. Dort überraschte ihn um 13.55 Uhr allerdings der Hauseigentümer, als dieser nach etwa zwei Stunden Abwesenheit zurückkehrte. Der Einbrecher flüchtete sofort ohne Diebesgut.

Der etwa 25-Jährige soll 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hat einen dunklen Teint, trug einen kurzen schwarzen Bart und ist vermutlich südosteuropäischer Abstammung. Zur Tatzeit trug er laut Polizei eine beigefarbene Wintermütze und -jacke, eine Jeans sowie Sportschuhe. Die Polizei Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, hofft bei ihrer Zeugensuche nun insbesondere auf die Anwohner.

Auf Hinweise hoffen die Ermittler auch zu einem Einbruch an der Straße Zur Mühle in Isernhagen N.B. Dort versuchte ein Unbekannter zwischen Sonnabend, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr, zunächst, ein Fenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang, schlug er eine Fensterscheibe ein, kletterte hinein und suchte nach passender Beute. Allerdings wurde er offenbar nicht fündig.

Von Frank Walter