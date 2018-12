Altwarmbüchen

An einer Straßenlaterne endete in Altwarmbüchen am 2. Weihnachtsfeiertag das Ausweichmanöver eines 18-jährigen Autofahrers. Der junge Mann befuhr gegen 19 Uhr mit seinem Skoda die regennasse Opelstraße. Plötzlich überquerte in einer Rechtskurve ein Tier die Fahrbahn. Der Skodafahrer riss das Lenkrad herum, fuhr über die Gegenfahrbahn und den Bürgersteig und landete schließlich frontal an der Straßenlaterne. Die Polizei gibt den Sachschaden mit 2000 Euro an.

Von Thomas Oberdorfer