Altwarmbüchen

Die Ortsfeuerwehr ist am Sonnabend um 17.31 Uhr unter dem Stichwort „Grill in Vollbrand“ alarmiert worden. Die Altwarmbüchener Kräfte rückten daraufhin unter Leitung von Christoph Valentin mit sechs Feuerwehrleuten an die Seerosenstraße aus.

Nach Auskunft von Altwarmbüchens Feuerwehrsprecher Philipp Suppan hatte die Familie aber großes Glück im Unglück gehabt. Denn der Grill stand unter einem Terrassendach und war offenbar wegen einer undichten Gaszuleitung in Vollbrand geraten. Noch während der Alarmierung gelang es den Bewohnern jedoch, das Feuer mit einem Gartenschlauch unter Kontrolle zu bringen. Die Ehrenamtlichen selbst drehten die Gasflasche zu und kühlten diese anschließend mit Wasser. Der Grill wurde sicherheitshalber in die Hauseinfahrt gestellt. Um 18 Uhr konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Verletzt wurde niemand.

Von Sven Warnecke