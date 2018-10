Hannover

Ein Jäger hat am Mittwochmorgen von seinem Hochsitz aus Rauch bemerkt, der aus dem Altwarmbüchener Moor nahe der Autobahn 37 und des Kreuzes Hannover-Kirchhorst aufstieg. Nachdem es dem Mann nicht gelang, das Feuer selbst zu löschen, wählte er gegen 11.10 Uhr den Notruf. Die Retter rückten unter anderem mit einem Großtanklöschfahrzeug an, um ausweichend Wasser am Einsatzort zu haben. „Gerade nach dem schweren Moorbrand in Meppen sind wir sehr sensibilisiert“, sagt Feuerwehrsprecher Tobias Slabon. „Glücklichweise wurde das Feuer schnell bemerkt.“ Ein weiteres Problem: Der Brandherd lag rund 500 Meter abseits des befestigten Weges.

Die Helfer mussten Schläuche über eine Länge von etwa 700 Metern durch das Landschaftschutzgebiet verlegen, auf den letzten Metern waren sie zudem auf die Hilfe eines Landwirts mit Traktor angewiesen. Als die Feuerwehr mit dem Löschen beginnen konnte, hatte sich der Moorbrand an der Oberfläche bereits auf zehn Quadratmeter ausgebreitet. Allerdings konnten die Helfer nicht ausschließen, dass das eigentliche Feuer in der Tiefe wesentlich größer war. „Mit der Wärmebildkamera haben wir Temperaturen von um die 200 Grad Celsius gemessen“, so Slabon. Letztlich gelang es der Feuerwehr, eine Ausbreitung des Moorbrandes zu verhindern. Der Einsatz dauerte mehr als eineinhalb Stunden. Die Brandursache ist unklar, die langanhaltende Trockenheit spiele laut Slabon aber sicher eine Rolle.

Anfang September war auf einem Testgelände der Bundeswehr ein verheerender Moorbrand ausgebrochen, der wochenlang wütete und sich auf acht Quadratkilometer erstreckte. Das Feuer war bei einem Raketentest ausgebrochen, wegen einer defekten Löschraupe konnte die Truppe den Brand nicht sofort selbst stoppen. Mehr als 1500 Helfer von Bundeswehr, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk benötigten bis in den Oktober, um das Feuer zu löschen. Im Einsatz waren auch Hunderte Retter aus Hannover und dem Umland.

Von pah