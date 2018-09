Isernhagen

Dank der Hilfe einer Baumpflege-Firma aus Nordhessen hat die IGS Isernhagen ihr Wetterballon-Projekt doch noch zu einem glücklichen Ende gebracht. „Horst-Dieter“ allerdings ist verschollen.

Als Höhepunkt des Schuljahres hatte der IGS-Wahlpflichtkurs „Wetter“ direkt vor den Sommerferien einen großen Ballon gen Himmel geschickt. Gefüllt mit literweise Helium, stieg der Wetterballon mit Zustimmung der Flugsicherung mehr als 30.000 Meter in die Höhe. Seine Flugroute hatten die Lehrer dank des angehängten GPS-Senders bis nach Nordhessen verfolgen können. Doch ihr Versuch, den Ballon dort samt der mitgeflogenen Actionkamera zu bergen, war vorerst zum Scheitern verurteilt – er hing nach knapp 160 Kilometern Fahrt in einem Waldstück bei Fritzlar in rund 30 Metern Höhe in zwei Bäumen fest. Unverrichteter Dinge mussten die beiden Lehrer wieder nach Isernhagen zurückkehren.

Schulmaskottchen Igsi, von den Schülern Horst_Dieter getauft, begibt sich mit dem Wetterballon auf große Fahrt. Quelle: Philipp Bader

Doch aufzugeben war keine Option, und so suchten die Pädagogen nach Unterstützern. Versuche, die dortige Feuerwehr und professionelle Baumkletterer zu engagieren, scheiterten an deren Preisvorstellungen. Fündig wurden die Lehrer letztlich bei der Firma Mette Baum- und Gartenpflege aus Fritzlar: Das gute Ende für die IGS-Schüler vor Augen, erklomm Baumpfleger Max Mette mit Gurten gesichert zum Sonderpreis nacheinander die beiden Eichen, in denen sich die Sonde und der Ballon verfangen hatten. „Zwei Stunden hat das gedauert“, so Mette. „Aber für die Kinder haben wir das gern gemacht.“

Insgesamt 24 Liter Helium benötigte der Ballon, um sich schließlich aufzurichten. Quelle: Philipp Bader

Die Kamerabilder mit Isernhagen aus der Vogelperspektive werden die IGS-Schüler am Freitagvormittag, 28. September, bei ihrem Wochenabschluss in der Agora als rund 4-minütigen Zusammenschnitt zu sehen bekommen. Einziger Wermutstropfen beim Happy End: IGSi, das Schulmaskottchen in Form eines Stoff-Igels, das die Schüler „Horst-Dieter“ genannt hatten, ist verschollen. Der einzige Passagier der Ballonfahrt ist vermutlich unterwegs abgestürzt.

Von Frank Walter