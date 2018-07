Isernhagen H.B.

Diese laue Sommernacht wird dem Halter eines Ford Mustang in Erinnerung bleiben. Denn am Sonnabend gegen 3.30 Uhr rollte sein auf dem Sandstrand geparkter Sportwagen plötzlich rückwärts bis zur Hälfte in den nicht-öffentlichen Baggersee nördlich dem Hufeisensee. Mit Hilfe eines Traktors wurde das Fahrzeug aus dem See gezogen. „Der Innenraum war anschließend voller Wasser“, vermerkt die Langenhagener Polizei, die von einem Zeugen benachrichtigt wurde, in ihrem Report über den skurrilen Vorfall.

Von Martin Lauber