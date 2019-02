Altwarmbüchen

„Von dem Unfall habe ich nichts bemerkt“, sagt eine ältere Dame, als Polizisten sie in deren Wohnung nach einem Parkrempler in der Tiefgarage von Höffner befragen. Und das ist passiert: Beim Ausparken stößt die ältere Dame mit ihrem Golf gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Toyota Verso. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fährt sie davon. Auch wenn die 77-Jährige von dem Unfall nichts bemerkt haben will, ein Zeuge hat ihn beobachtet und der Polizei das Kennzeichen des VW Golf mitgeteilt. Der Unfall ereignete sich am Sonnabend Nachmittag gegen 15 Uhr. Die Polizei gibt des entstandenen Sachschaden an dem Toyota mit 800 Euro an.

Von Thomas Oberdorfer