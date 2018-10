Isernhagen K.B

Zur siebten „Abendmusik im Kirchenraum” am Sonntag, 4. November, zugleich die letzte Veranstaltung der Reihe in diesem Jahr, kommt die A-cappella-Gruppe AkkordArbeiter in die St.-Marien-Kirche nach Isernhagen K.B.

Die Gesangsgruppe aus dem Großraum Hannover pflegt ein breites Repertoire von geistlicher Musik über Volks- bis zu Unterhaltungsmusik. 1986 gegründet, sind die AkkordArbeiter ein Ensemble aus fünf Sängern, deren Mezzosopranistin ihre Kollegen gelegentlich auch am Piano begleitet. Das abwechslungsreiche Programm der A-cappella-Gruppe spannt üblicherweise einen Bogen über die ganze Breite der Vokalmusik und belegt so, dass Anspruch und Unterhaltung keinen Widerspruch bilden, sondern ganz im Gegenteil eine perfekte Symbiose – so das Credo der AkkordArbeiter.

Die Abendandacht beginnt um 17 Uhr in der St.-Marien-Kirche, Dorfstraße 71 in K.B. Die Moderation übernimmt Matthias Krüger von der gastgebenden Stiftung St. Marien. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Von Frank Walter