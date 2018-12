Altwarmbüchen

Starke Stimme am Klavier: Der Verein Kulturtresen Isernhagen hat am Dienstag, 11. Dezember, Aaron English zu Gast. Der in Seattle lebende Pianist und Sänger hat in den USA und in Europa dank seiner Alben und regelmäßigen Tourneen als Solokünstler und mit der Aaron English Band bereits viele Fans gefunden.

Englishs Baritonstimme passt gut zu den melodischen Songs, die ein Gleichgewicht zwischen Pop, Soul und Light Rock herstellen. Die englischen Lieder zeichnen sich durch ihre oft seltsam klingenden und manchmal langen Intros und Outros aus.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Aula der Grundschule Altwarmbüchen, Bernhard-Rehkopf-Straße 11. Der Eintritt ist frei, die Organisatoren sammeln wieder Spenden für den Künstler. Sie bitten um Online-Anmeldungen auf www.kulturtresen.de oder unter Telefon (0511) 614320.

Von Frank Walter