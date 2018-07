Altwarmbüchen

Stark alkoholisiert ist ein Autofahrer am Donnerstagvormittag vom Parkplatz am A2-Center in Altwarmbüchen gefahren und dabei von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Zeuge hatte die Beamten zuvor über den augenscheinlich betrunkenen Mann informiert.

Als die Beamten den Mercedes um 11.10 Uhr stoppten und den Fahrer aufforderten, auszusteigen, gelang dies dem 33-Jährigen nur stark schwankend. Zudem lallte er auffällig. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und veranlassten eine Blutprobe. Wie es zu dem gerade für die Tageszeit ungewöhnlich hohen Wert gekommen war, dazu wollte sich der Fahrer nicht äußern.

Von Frank Walter