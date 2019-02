Altwarmbüchen

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen an Stadtbahn-Haltestelle in Altwarmbüchen gleich zwei Fahrräder gestohlen.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde bereits am Sonnabend zwischen 15 und 18.30 Uhr an der Endhaltestelle an der Ecke Kircher Straße/Blocksberg ein gesichert abgestelltes Damenfahrrad entwendet. Das braune Rad vom Typ Crossbike Triumph mit Korb und Lenkertasche hat einen Wert von rund 450 Euro. Bereits am Sonntag, 10. Februar, wurde eine Station weiter an der Haltestelle Altwarmbüchen-Zentrum ein schwarzes Damenfahrrad vom Typ Bocas gestohlen. Die Tatzeit lag in diesem Fall zwischen 18 und 21.30 Uhr. Die Polizei hofft nun für beide Diebstähle auf Zeugen, die sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel melden sollten.

Mehr Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Isernhagen lesen Sie im Polizeiticker.

Von Frank Walter