Altwarmbüchen

Dem Weihnachtstrubel entkommen und ein wenig Besinnlichkeit genießen – dazu lädt der Isernhagener Chor Good News für das dritte Adventswochenende, 15. und 16. Dezember, ein. In der Christophoruskirche in Altwarmbüchen präsentiert er bei seinen Weihnachtskonzerten eine festliche Mischung aus Gospel und Popmusik.

Das von Chorleiter Björn Vüllgraf liebevoll arrangierte „Stille Nacht“ lässt das Publikum alle Hektik vergessen, verspricht der Chor. Die Gospels „You heal my wounds, Lord“, „Look at the world“ und „Glory to God almighty“ stehen ebenfalls auf dem Programm des Chores, der die Lieder der amerikanischen Christen den Menschen hierzulande näher bringen möchte.

Doch ebenso hat der Chor Popmusik in sein Repertoire aufgenommen, zum Beispiel „Was soll ich ihr schenken?“ von den Prinzen. Der Schwerpunkt wird auf weihnachtlichen Liedern liegen, aber auch mit anderen Titel aus Rock und Pop will Good News, zu deutsch „gute Nachrichten“, für Stimmung sorgen.

Vüllgraf lotst dabei den Chor mit gestisch und körperlich vollem Einsatz durch das musikalische Geschehen. Nicht neu in der Szene, aber für den Chor ein Gewinn, ist Benjamin Schramm. Der in Jazz, Rock und Pop am Klavier und am Schlagzeug ausgebildeter Musiker ist in der Musikhochschule Hannover und der Musikschule Isernhagen tätig.

Good News hat sich im Jahr 1981 gegründet. Die 60 Mitglieder haben sich dem Gospel und Spiritual verschrieben, jedoch finden sich auch Blues-, Jazz- und Pop-Stücke im Repertoire.

Die Weihnachtskonzerte beginnen am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Dezember, jeweils um 18 Uhr in der Christophoruskirche an der Bernhard-Rehkopf-Straße 13 in Altwarmbüchen. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Karten gibt es für 10 Euro bei den Buchhandlungen Böhnert in Großburgwedel und Isernhagen H.B. sowie bei Toto-Lotto-Bozer in Altwarmbüchen. Besucher bis 16 Jahre zahlen 2 Euro. Es wird auch eine Abendkasse geben.

Von Elena Everding