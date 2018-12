Altwarmbüchen

Jon Flemming Olsen, bekannter Schauspieler und Sänger, kommt am Freitag, 7. Dezember, um 16 Uhr zu einem rund zweistündigen Benefizkonzert nach Altwarmbüchen. Mit seinem Auftritt im A2-Center unterstützt er die Arbeit der Langenhagener Tafel, die auch in Altwarmbüchen eine Ausgabestelle betreibt.

Flemming gründete 1996 die Hamburger Country-Band Texas Lightning, die 2006 beim „ Eurovision Song Contest“ mit „No no never“ Deutschland vertrat. Das Lied hielt sich 38 Wochen lang in den Charts. Fernsehzuschauern wurde Flemming als Imbisswirt Ingo in der Comedy-Serie „Dittsche – das wirklich wahre Leben“ bekannt, für die er nach gemeinsamen musikalischen Projekten erneut mit Olli Dittrich zusammenarbeitete.

Besucher des Konzertes im A2-Center können Geld in eine Spendenbox werfen. Der Inhalt der Box kommt ebenso wie 3000 Euro als Erlös vom „Schlemmerabend“ im Real-Markt dann der Tafel zugute, die bedürftige Menschen in Altwarmbüchen und Langenhagen mit Lebensmitteln versorgt.

Für Altwarmbüchens Ortsbürgermeister Philipp Neessen, der das Benefizkonzert organisiert hat, ist die Tafel „eine der wichtigsten Organisationen überhaupt“ – und zugleich sei es erschreckend, dass es so etwas wie die Tafel in in einem Land wie Deutschland brauche. Mit Benefizkonzerten hat Neessen bereits Erfahrung: Im März 2017 hatte er unter anderem Celina Schultheiß – die gerade bei „ The Voice of Germany“ zu erleben war – auf die Bühne des Schulzentrums geholt.

Von Frank Walter